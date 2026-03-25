記事ポイントマサチューセッツ総合病院 糖尿病研究センター長Dr. Putmanが登壇する無料セミナー嚢胞性線維症における終末糖化産物（AGE）の臨床的意義がテーマ2026年4月12日(日)10時よりZoom開催、同時通訳付き セリスタが、医療従事者向けの無料Zoomオンラインセミナーを開催します。テーマは「嚢胞性線維症における終末糖化産物」で、ハーバード大学医学部准教授のDr. Melissa S. Putmanが講師です。 セリスタ「オンラ