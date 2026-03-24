ボートレース尼崎の「BTS鳥取開設14周年記念鳥取市長杯」は24日、3日間の予選が終了。25日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが決まった。ポールポジションがスルリとこぼれ落ちた。3日目10Rの竹井貴史（34＝福岡）だ。絶好枠から逃げれば予選トップ通過が決定だった場面で「スタート負けですね。風が強くなって行き切れなかった」と振り返る痛恨のコンマ26。コンマ11のトップスタートを放ったF2の西島義則にジカ捲りを