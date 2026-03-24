日向坂46のキャプテン、高橋未来虹（22）が24日、公式ブログを更新。このほど東洋大学を卒業したことを報告した。高橋は「私事ではありますが、先日 大学を卒業いたしました！」とし、東洋大学の卒業証書を手に微笑む写真を投稿。これまでは大学進学を公表しておらず、その理由について「個人の意志で通わせていただいていたため、公にお話するのは控えていました」とし、「私の中では当たり前にあった生活なのですが、いざ