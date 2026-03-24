乃木坂46の佐藤璃果が22日、自身のインスタグラムを更新。卒業セレモニーで着用したドレス姿を公開した。【写真】「理想がたっぷり詰まったドレス」卒業セレモニーでのドレス姿を披露する佐藤璃果佐藤は、3月17日から19日にかけて開催された「41stSGアンダーライブ」の最終日となる19日の公演で卒業セレモニーが行われ、その際の衣装を披露した。佐藤は、「理想がたっぷり詰まったドレス」とつづり、水色のふんわりとしたド