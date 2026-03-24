乃木坂46・佐藤璃果、卒業セレモニーのドレス姿披露「理想がたっぷり詰まったドレス」
乃木坂46の佐藤璃果が22日、自身のインスタグラムを更新。卒業セレモニーで着用したドレス姿を公開した。
【写真】「理想がたっぷり詰まったドレス」卒業セレモニーでのドレス姿を披露する佐藤璃果
佐藤は、3月17日から19日にかけて開催された「41stSGアンダーライブ」の最終日となる19日の公演で卒業セレモニーが行われ、その際の衣装を披露した。
佐藤は、「理想がたっぷり詰まったドレス」とつづり、水色のふんわりとしたドレス姿の写真を投稿。背中にあしらわれた大きなリボンやバラの装飾について「水色でふわふわで背中の大きいリボンとバラが可愛い」と紹介し、リングやティアラもお気に入りだと明かした。
投稿された写真では、繊細な装飾が施されたドレスのディテールや、華やかなアクセサリーが印象的で、佐藤のこだわりが詰まったスタイリングがうかがえる。
佐藤は41thシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の活動をもって乃木坂46から卒業する。
引用：「佐藤璃果」インスタグラム（＠lica_sato_official）
【写真】「理想がたっぷり詰まったドレス」卒業セレモニーでのドレス姿を披露する佐藤璃果
佐藤は、3月17日から19日にかけて開催された「41stSGアンダーライブ」の最終日となる19日の公演で卒業セレモニーが行われ、その際の衣装を披露した。
佐藤は、「理想がたっぷり詰まったドレス」とつづり、水色のふんわりとしたドレス姿の写真を投稿。背中にあしらわれた大きなリボンやバラの装飾について「水色でふわふわで背中の大きいリボンとバラが可愛い」と紹介し、リングやティアラもお気に入りだと明かした。
投稿された写真では、繊細な装飾が施されたドレスのディテールや、華やかなアクセサリーが印象的で、佐藤のこだわりが詰まったスタイリングがうかがえる。
佐藤は41thシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の活動をもって乃木坂46から卒業する。
引用：「佐藤璃果」インスタグラム（＠lica_sato_official）