Image: Shutterstock 一気にドン、じゃなくなるかも？新しいiPhoneは、毎年9月をメインに発表されてきました。ラインナップとしては、無印のベースモデルとProおよびPro Maxという構成。しかし、今年からこの発表スケジュール自体に変化が起こる可能性があります。秋冬と春の二段構え9To5Macによると、今年秋に登場するiPhoneは「iPhone 18 Pro」と「iPhone 18 Pro Max」、それから「iPhone