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一気にドン、じゃなくなるかも？

新しいiPhoneは、毎年9月をメインに発表されてきました。ラインナップとしては、無印のベースモデルとProおよびPro Maxという構成。

しかし、今年からこの発表スケジュール自体に変化が起こる可能性があります。

秋冬と春の二段構え

9To5Macによると、今年秋に登場するiPhoneは「iPhone 18 Pro」と「iPhone 18 Pro Max」、それから「iPhone Fold」の3モデルではないかとされています。ベースなしでProのみ発表だと…!?

今年はiPhone 18が登場しない？

ただし、iPhone Foldに関しては12月までずれ込む可能性がアリ。Appleにとって初の折りたたみスマホということで、まだ不透明な部分もあるみたいですね。

ではベースモデルはいつ登場するかというと、2027年春。このタイミングで「iPhone 18」「iPhone 18e」「iPhone Air 2」の3モデルが登場すると期待されています。

振り返ってみると2025年2月にはiPhone 16eが、今年3月にはiPhone 17eが発表されています。廉価モデルであるeと同じタイミングで、無印やAirなどをお披露目するのは、それほどおかしくない気がしますね。基本枠とプロ枠、という区別。

さらにその先、2027年秋には長らくウワサがあったiPhone 20が登場するとも。フロントカメラ埋め込みやベゼルレスなど、真の全面スクリーンを実現したモデルになると予想されていますが、本当に来る？

もし今年秋のApple Eventにてベースモデルが発表されないとなると、ベースモデルの買い替えを予定していた人はさらに半年待つことになるかもしれません。で、その頃にはよりお安いeモデルも出てるわけで、無印とeモデルの比較で悩むことになりそうです。

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Source: 9To5Mac