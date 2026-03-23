【モデルプレス＝2026/03/23】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジョンヨン（JEONGYEON）が3月23日、自身のInstagramを更新。舞台裏のオフショットを披露し、反響を集めている。【写真】TWICEメンバー「ビジュ最高」ノースリ姿でほっそり二の腕際立つ◆ジョンヨン、ノースリ衣装のオフショット披露ジョンヨンは「TAIPEI」とつづり、20日から22日にかけて行われたワールドツアー「THIS IS FOR」台北公演でのオフ