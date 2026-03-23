TWICEジョンヨン、ノースリ姿の鏡越しショットに反響続々「ビジュ最高」「美しすぎる」
【モデルプレス＝2026/03/23】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジョンヨン（JEONGYEON）が3月23日、自身のInstagramを更新。舞台裏のオフショットを披露し、反響を集めている。
【写真】TWICEメンバー「ビジュ最高」ノースリ姿でほっそり二の腕際立つ
ジョンヨンは「TAIPEI」とつづり、20日から22日にかけて行われたワールドツアー「THIS IS FOR」台北公演でのオフショットと思われる写真を複数枚投稿。色白なデコルテが際立つノースリーブの衣装姿でヘアメイク中のセルフィーも公開し、ステージ裏での自然体な表情を披露している。他にも様々な衣装姿を公開している。
この投稿には「かっこよすぎる」「美しすぎる」「ビジュ最高」「オフショット嬉しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】TWICEメンバー「ビジュ最高」ノースリ姿でほっそり二の腕際立つ
◆ジョンヨン、ノースリ衣装のオフショット披露
ジョンヨンは「TAIPEI」とつづり、20日から22日にかけて行われたワールドツアー「THIS IS FOR」台北公演でのオフショットと思われる写真を複数枚投稿。色白なデコルテが際立つノースリーブの衣装姿でヘアメイク中のセルフィーも公開し、ステージ裏での自然体な表情を披露している。他にも様々な衣装姿を公開している。
◆ジョンヨンの投稿に反響
この投稿には「かっこよすぎる」「美しすぎる」「ビジュ最高」「オフショット嬉しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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