俳優の香取慎吾（49）が22日に配信されたABEMA「ななにー地下ABEMA」（後8・00）に出演。流行についていけない場面があった。今回は「令和のシンパパ大集合」と題してSNSなどで話題のシングルファザーが登場。娘へのプレゼントに何をあげたら良いかわからないという悩みを打ち明けたゲストがいた。レギュラー陣は難しいですよねと共感。その中で俳優の稲垣吾郎は「シールじゃないの？コンビニとかで“置いてますか？”って