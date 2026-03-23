グラビアアイドル、レースクイーンとして活動する早川みゆき（29）が23日までに自身のインスタグラムを更新。ショーパン・ロングブーツ姿を披露した。「雨上がり…」とつづり、東京・渋谷でのショーパン・ロングブーツ姿での写真をアップした。ハッシュタグで「高身長女子」「スレンダー」「レースクイーン」「レースアンバサダー」「美脚トレーニング」「shibuyatokyo」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「今日も素