グラビアアイドル、レースクイーンとして活動する早川みゆき（29）が23日までに自身のインスタグラムを更新。ショーパン・ロングブーツ姿を披露した。

「雨上がり…」とつづり、東京・渋谷でのショーパン・ロングブーツ姿での写真をアップした。

ハッシュタグで「高身長女子」「スレンダー」「レースクイーン」「レースアンバサダー」「美脚トレーニング」「shibuyatokyo」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「今日も素敵だー」「奇跡の可愛さ」「かわいくてびっくりした」「コーデお似合いで可愛い」「景とマッチングしてて素晴らしい」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカッキング、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。