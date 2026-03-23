プロ野球・オープン戦プロ野球のオープン戦で視聴者が一瞬、困惑する光景が発生し、ネット上で話題を呼んでいる。その一因となったのは選手と審判の装い。見慣れぬ光景に驚きの声が漏れた。注目を浴びているのは、22日にエスコンフィールドで行われた日本ハム―ヤクルトの一戦。この日、日本ハムの選手たちが着用していたのは、上下ブラックを基調に水色のラインが入ったユニホームだった。4月の8試合限定で着用するモデルだ