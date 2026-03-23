西日本高速道路株式会社（NEXCO西日本）は、中国自動車道や第二京阪道路、阪和自動車道などの料金所で新たに30か所をETC専用料金所として、2026年3月17日から4月8日にかけて順次運用を開始しています。 【地図で掲載】ETC専用になる場所は？山陽道・中国道・高松道・東九州道・長崎道など30料金所の位置図 【地図で掲載】ETC専用になる場所は？ このうち、あす24日（火）午前0時から山陽自動車道の5か所の料金所がETC専用料金