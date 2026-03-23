アジア株香港株続落、利下げ期待消滅韓国HYBE急落、BTS動員数予想の半分以下 東京時間11:14現在 香港ハンセン指数 24594.07（-683.25-2.70%） 中国上海総合指数 3888.28（-68.77-1.74%） 台湾加権指数 32802.66（-741.22-2.21%） 韓国総合株価指数 5483.03（-298.17-5.16%） 豪ＡＳＸ２００指数 8365.00（-63.45-0.75%） アジア株は全面安、米イラン戦争激化が懸念されている。