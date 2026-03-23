アジア株 香港株続落、利下げ期待消滅 韓国HYBE急落、BTS動員数予想の半分以下 アジア株 香港株続落、利下げ期待消滅 韓国HYBE急落、BTS動員数予想の半分以下

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アジア株 香港株続落、利下げ期待消滅 韓国HYBE急落、BTS動員数予想の半分以下



東京時間11:14現在

香港ハンセン指数 24594.07（-683.25 -2.70%）

中国上海総合指数 3888.28（-68.77 -1.74%）

台湾加権指数 32802.66（-741.22 -2.21%）

韓国総合株価指数 5483.03（-298.17 -5.16%）

豪ＡＳＸ２００指数 8365.00（-63.45 -0.75%）



アジア株は全面安、米イラン戦争激化が懸念されている。



トランプ米大統領はホルムズ海峡再開しなければイランの発電施設を爆撃すると警告。これに対しイランは攻撃受けた場合はホルムズ海峡を完全に閉鎖すると警告。ベッセント米財務長官は原油高騰を容認か、米国はイラン要塞を破壊するまで攻撃を継続するとしている。



原油高騰による世界的なインフレ加速・景気後退が懸念される。サウジは4月まで戦争続けば原油は1バレル＝180ドルを超える可能性を想定。原油高騰により米国の年内利下げ観測がほぼ消滅し利上げ観測が浮上。ECBとBOEの早期利上げ確率は急上昇し、豪中銀は5月追加利上げがほぼ織り込まれている。



香港株は3営業日続落し昨年8月来の安値をつけている、米利下げ期待後退により投資家心理が悪化。香港は金融政策を米国に連動させているためFRBの政策に左右される。



豪州株は昨年5月以来の安値。今年3月高値から10%下落、調整局面入りする見通し。金下落を受け、金や鉄鋼、銅、アルミなど素材関連が大幅下落している。



原油高騰も市場心理悪化でエネルギー関連はまちまち。ウッドサイド・エナジーは0.5%高、23年11月以来の高値をつけている。パラディン・エナジーとネクスジェン・エナジーは4%超安、ホワイトヘイブン・コールは1.4%下落している。



韓国市場では芸能事務所のHYBE（ハイブ）が15%急落し年初来安値を更新。2022年6月以来最大の日中下落率を記録。



世界的人気グループ「BTS」のカムバック公演の観客動員数が予想の半分以下で失望売りが広がっている。ソウル中心部の光化門広場に10万4000人が集まったが、警察は当初26万人が集まると予想していた。

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