既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「セックスレス“じゃない”夫婦」の実態調査を実施。その結果を発表しました。【画像で見る】ふむ…コチラが「レスじゃない」夫婦の“営みの頻度”リアルな図解です！子どもが生まれてからの“営み”の頻度はどうなった？調査は2025年12月15〜28日、20〜59歳の既婚男女のうち、月1回以上の頻度でパートナーと性行為を