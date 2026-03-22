既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「セックスレス“じゃない”夫婦」の実態調査を実施。その結果を発表しました。

【画像で見る】ふむ… コチラが「レスじゃない」夫婦の“営みの頻度”リアルな図解です！

子どもが生まれてからの“営み”の頻度はどうなった？

調査は2025年12月15〜28日、20〜59歳の既婚男女のうち、月1回以上の頻度でパートナーと性行為をしており、かつ、子どもがいると回答した人を対象に、インターネットリサーチで実施。計466人から有効回答を得ています。

出産後、性行為の頻度はどのように変化したのかを聞くと、「増えた」と答えた人は、20代が38.4％、30代が24.6％、40代が19.0％、50代が13.7％という結果に。「増えた」と答えた人の割合は、年代が上がるにつれて低下する傾向にあることが分かりました。

一方、「減った」と答えた人は、20代が38.4％だったのに対し、30代が51.7％、40代が47.9％、50代が52.5％という結果になりました。20代と30代の間で、約13ポイントの差が見られました。

同社はこの結果について、「出産後にもかかわらず、性生活が活発化したと感じている層が若年層では決して少なくないことが分かります」とコメント。その背景について、「妊娠中に控えていた性行為を出産後に再開したことによる反動」に加え、「第一子出産をきっかけに夫婦の関係性が再構築され、育児という新たな役割を共有する中で心理的な結びつきが強まるケースも考えられます」と分析しています。

また、30代以上で頻度が「減った」と答えた人が約半数を占めたことについて、「仕事と育児の両立、子どもの人数の増加、体力的な変化など複数の要因が重なり、結果として頻度が減少するケースが多くなっていると考えられます」と見ています。

既婚者の皆さん、子どもが生まれてから、“夫婦の営み”の頻度はどうなりましたか……？

