ガールズバンドアイドル「ザ・コインロッカーズ」の元メンバー、田村愛美鈴さんのFLASHデジタル写真集「田村愛美鈴君に捧げるLOVE SONG」「田村愛美鈴君が奏でたLOVE SONG」がリリースされました。初のランジェリーグラビアは必見です。【写真】少女のようなあどけなさ…初のランジェリーグラビアに挑戦した田村愛美鈴さん「君に捧げるLOVE SONG」では、田村さんはカルバン・クラインの下着にジャケットを羽織り、大人びた表情