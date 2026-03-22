ガールズバンドアイドル「ザ・コインロッカーズ」の元メンバー、田村愛美鈴さんのFLASHデジタル写真集「田村愛美鈴 君に捧げるLOVE SONG」「田村愛美鈴 君が奏でたLOVE SONG」がリリースされました。初のランジェリーグラビアは必見です。



【写真】少女のようなあどけなさ…初のランジェリーグラビアに挑戦した田村愛美鈴さん

「君に捧げるLOVE SONG」では、田村さんはカルバン・クラインの下着にジャケットを羽織り、大人びた表情と茶目っ気を余すことなく見せたと思えば、ワンピース水着に着替えてガーリー度満点の可愛らしさを披露。胸の透け感がセクシーな水色ランジェリーでは、引き締まった腹筋やシルキーな質感のヒップが興奮を誘います。



「君が奏でたLOVE SONG」では、バンド時代を彷彿とさせるキーボードを抱えながら、ノーブラ＆スカジャンでの撮影にも挑戦！ さらに、キッズサイズファッションを脱いだ先の大人系ランジェリー姿はセクシーなギャップが抜群。絹のような素肌が眩しいお風呂シーンも必見です。



バンドアイドル活動を経て、現在はソロで芸能活動をしている田村さんはFLASHに登場。6ページにわたり、自身では初めてとなるランジェリーグラビアを披露しています。インタビューではスレンダーな印象とは裏腹に「ポテトチップスやラーメンが好き」という意外性も語っています。



田村さんはXで「約1年ぶりのグラビアなので少し大人っぽい雰囲気に仕上がっていると思います」「初ランジェリーカットもあるので絶対にチェックしてね」と投稿し、撮影画像などを公開しています。



【田村愛美鈴さんプロフィール】

たむらあみり 25歳 2000年7月5日生まれ 埼玉県出身 T156・B77W57H84 AB型 趣味：韓国ドラマ・映画鑑賞、お菓子作り 特技：バスケットボール、キーボード 2018年12月、「ザ・コインロッカーズ」のメンバーとしてデビュー。2019年には1stシングル楽曲「憂鬱な空が好きなんだ」が「俺のスカートどこいった？」（日本テレビ系 ）の主題歌に起用。2021年12月のラストライブを終えグループ解散後、2022年6月から芸能活動を再開。最新情報は、公式X(@Amiri_Tamura)、公式Instagram（@amiri_tamura）