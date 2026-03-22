元ＡＫＢ４８で俳優の清水麻璃亜（２８）が２２日、都内で１ｓｔ写真集「あしたも隣に」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを開催した。写真集では飾らない素顔やこれまで見せたことのない姿を披露している。「服は着ていないはずだけど恥ずかしくなかった」と撮影を振り返り、「自分が写真集を出す未来があるとは想像しなかった。ドッキリだと思いました」と喜んだ。お気に入りには防波堤でビールを飲む１枚。「防波堤