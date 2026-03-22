元ＡＫＢ４８で俳優の清水麻璃亜（２８）が２２日、都内で１ｓｔ写真集「あしたも隣に」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを開催した。

写真集では飾らない素顔やこれまで見せたことのない姿を披露している。「服は着ていないはずだけど恥ずかしくなかった」と撮影を振り返り、「自分が写真集を出す未来があるとは想像しなかった。ドッキリだと思いました」と喜んだ。

お気に入りには防波堤でビールを飲む１枚。「防波堤みたいなところで青空の下、海に囲まれてビールを飲んだというのがおいしすぎて本当に思い出の１枚です」と珍しいカットを紹介した。

清水は２０１４年にＡＫＢ４８に加入し、２０２３年８月の卒業後は、ドラマや舞台を中心に活躍。ショートドラマ「キカタン」では、初主演でセクシー女優役を演じ話題を呼んだ。「ＡＫＢ４８を卒業してずっと頑張って活動している。あきらめたくなる時や悩んだ時があるけど、やっぱり頑張れる原動力はファンの方（の存在）。応援してくれている皆さんに会いたいとか、頑張っている姿を見てほしいという気持ちで頑張っている」と熱い思いを明かした。