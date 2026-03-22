ラ・リーガ 25/26の第29節 オサスナとジローナの試合が、3月22日02:30にエル・サダールにて行われた。 オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ジョエル・ロカ（FW）、アゼディン・ウナヒ（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな動きが無