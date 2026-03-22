ラ・リーガ 25/26の第29節 オサスナとジローナの試合が、3月22日02:30にエル・サダールにて行われた。

オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ジョエル・ロカ（FW）、アゼディン・ウナヒ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分、ジローナが選手交代を行う。ジョエル・ロカ（FW）からクラウディオ・エチェベリ（MF）に交代した。

69分、オサスナが選手交代を行う。アイマル・オロス（FW）からキケ・バルハ（FW）に交代した。

75分、ジローナは同時に2人を交代。ブラディスラフ・バナト（FW）、アルナウ・マルティネス（DF）に代わりイバン・マルティン（MF）、アレックス・モレノ（FW）がピッチに入る。

80分、ついに均衡が崩れる。オサスナのキケ・バルハ（FW）のアシストからアンテ・ブディミル（FW）がヘディングシュートが生まれオサスナが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、オサスナが1-0で勝利した。

なお、オサスナは59分にハビ・ガラン（MF）、90+3分にジョン・モンカヨラ（MF）に、またジローナは39分にビクトル・ツィガンコフ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 04:30:29 更新