◇女子アジア杯決勝日本1―0オーストラリア（2026年3月21日オーストラリア・シドニー）サッカー女子のアジア杯は21日、シドニーで決勝が行われ、世界ランク8位の日本代表「なでしこジャパン」は同15位の開催国オーストラリアを破り、2大会ぶり3度目の優勝を飾った。前半17分、MF浜野まいか（トットナム）が完全アウェーの空気を吹き飛ばす強烈なミドルシュートを沈めて先制。終盤は守備陣が体を張って虎の子の1点を守り切