タレント山田邦子（65）が21日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。高市早苗首相が臨んだ日米首脳会談について言及した。高市首相は、報道陣の前で「世界に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っています」と発言。日本国内では、かなり難しい対応を迫られる中で、無難に乗り越えたことを評価する声の一方で、高市首相の発言を「追従」と批判する声もあるなど賛否が分かれている。