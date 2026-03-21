＜大相撲三月場所＞◇十三日目◇20日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】豊昇龍の“一撃”で琴勝峰に異変が生じた瞬間結びの一番、立ち合いで横綱が放った鋭い“一撃”。琴勝峰が直後に見せた不自然な動きを受け「かなりダメージを食らってる」と元前頭・天鎧鵬が指摘した。横綱・豊昇龍（立浪）が前頭五枚目・琴勝峰（佐渡ヶ嶽）をはたき込みで下した一番でのこと。1敗で単独トップを走る関脇・霧島に対して、横綱昇進後初と