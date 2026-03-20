インフルエンサーで起業家、美容家のＭＥＧＢＡＢＹが１９日、ＳＮＳを更新。自身が立ち上げた美容ブランドなどを３月末で終了することを発表し、「私は続けたかった」と悔しさをにじませた。１９日、「２０１８年にスタートしたmegoodbeauty／mgbskin／mgbbabyは、２０２６年３月末をもって終了することになりました。８年間、本当にありがとうございました。突然のご報告になってしまい、申し訳ありません。