インフルエンサーで起業家、美容家のＭＥＧＢＡＢＹが１９日、ＳＮＳを更新。自身が立ち上げた美容ブランドなどを３月末で終了することを発表し、「私は続けたかった」と悔しさをにじませた。

１９日、「２０１８年にスタートしたmegood beauty ／ mgb skin ／ mgb baby は、２０２６年３月末をもって終了することになりました。８年間、本当にありがとうございました。突然のご報告になってしまい、申し訳ありません。」と報告。

「昨年、立ち上げから一緒に走ってきた前社長が離れ、２０１８年のスタートから共に開発してきた仲間も韓国へ帰国し、そこからブランドの体制は大きく変わりました。正直に言うと、あの出来事が大きな転機でした」「その後、パートナー会社との方向性の違いもあり、何度も話し合いを重ねましたが、契約満了という形で一区切りを迎えることになりました」と説明した。

「私は続けたかった」「悔しいし、悲しい。立て直せなかった自分の力不足も痛感しています」と告白。「この１年、私の元気のなさや、前と何かが違うことに気づいてくれていた人もいたと思います。それでも離れずに、変わらず応援してくれたこと。本当に支えられていました」と感謝をつづり、「私は、人の足を引っ張るのではなく、人の手を引っ張れるような人間でいたいと思います」と締めくくっている。