イタリアサッカー連盟（FIGC）は20日、今月行われるFIFAワールドカップ2026欧州予選の2試合に臨むイタリア代表メンバーを発表した。W杯欧州予選でストレートインを逃したイタリアは、欧州予選プレーオフ・パスAに入り、3月26日に北マケドニア代表との準決勝に挑む。その試合を勝ち抜いた場合、3月31日にウェールズ代表vsボスニア・ヘルツェゴビナ代表の勝者と本大会行きを懸けた大一番を戦うことになる。両試合に向けてジェ