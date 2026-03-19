第98回選抜高校野球大会（センバツ）が18日、阪神甲子園球場で開幕。開会式の入場行進曲、5人組ボーカルダンスユニット・M!LK（ミルク）の「イイじゃん」の演奏にネットで注目が集まっている。 【画像】大谷翔平、侍ジャパンに贈った“豪華差し入れ”に「一流はやる事が違う」藤平尚真が明かし感謝「ありがとうございます」 今大会の行進曲に採用された「イイじゃん」は、曲の途中で雰囲気がガラリと変わる転調が特