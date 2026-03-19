第98回選抜高校野球大会（センバツ）が18日、阪神甲子園球場で開幕。開会式の入場行進曲、5人組ボーカルダンスユニット・M!LK（ミルク）の「イイじゃん」の演奏にネットで注目が集まっている。

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今大会の行進曲に採用された「イイじゃん」は、曲の途中で雰囲気がガラリと変わる転調が特徴。一見、一定のリズムが求められる行進曲には不向きなようにも思えるが、披露されたアレンジは原曲の華やかさを残しつつも、入場行進にぴったりなマーチへと見事に変貌を遂げていた。

さらに会場を沸かせたのが、演奏を担当した警察音楽隊によるパフォーマンスだ。カラーガードやバンドメジャーが親指を立て、行進しながらサビのフリ＝イイじゃんポーズを披露。開会式の雰囲気に明るい彩りを添えた。

この「神アレンジ」と粋な演出に、SNS上では「まさかの振りに思わず笑っちゃった」「センバツ見てる身としてはほんまに嬉しいし華やかで合ってる」「編曲した方には行進曲としていける曲に聴こえてたんだろうなぁ。音楽のプロってすげえ・・・」と絶賛が。また、M!LKのファンからも「まさか振りまで取り入れてくださるなんて感謝」「前半どうするんだ？って思ったらちゃんと行進曲になっててビックリ」といった、感動と驚きのコメントが多数寄せられている。