熊本大学は物価高騰による経営圧迫を理由に、再来年度から授業料を1割ほど引き上げる方針です。 【写真を見る】物価高騰のあおり 熊本大学「5万9000円」授業料を引き上げへ 学生対象に説明会や意見交換も 熊本大学によりますと、現在の授業料は年間53万5800円ですが、再来年度から全学生を対象に5万9000円引き上げる方針です。 熊本大学では物価高の影響で経営が圧迫され、学内の施設に命名権を導入して新たな収入源を確保した