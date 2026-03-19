妻子持ちであるのも知っていたロケバス内で、20代の女性に性的暴行をしたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪に問われたお笑いトリオ『ジャングルポケット』元メンバー・斉藤慎二被告（43）。第２回公判が３月17日、東京地裁で開かれた。検察側の証人として被害女性の母親、そして被害女性本人が出廷して証言した。被害女性はテレビ中継方式で証人尋問に応じた。３月13日に行われた初公判では、弁護側はキスや口腔性交などの行