Nintendo Switch 2ソフト『ぽこ あ ポケモン』の更新データ（Ver.1.0.2）が配信された。 今回のアップデートでは、改善対応と不具合修正が行われている。 改善対応としては、「パサパサこうやの街」のおねがいごと「いわくだきで岩を壊そう！」で「エビワラー」近くのひび割れたブロックの位置に別のブロックを置いてしまうと進行の仕方が分かりづらくなる問題、「ドンヨリうみべの街」のおねがいごと「