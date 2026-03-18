Nintendo Switch 2ソフト『ぽこ あ ポケモン』の更新データ（Ver.1.0.2）が配信された。

今回のアップデートでは、改善対応と不具合修正が行われている。

改善対応としては、「パサパサこうやの街」のおねがいごと「いわくだきで岩を壊そう！」で「エビワラー」近くのひび割れたブロックの位置に別のブロックを置いてしまうと進行の仕方が分かりづらくなる問題、「ドンヨリうみべの街」のおねがいごと「はかせたちを連れていこう！」で「カビゴン」近くのひび割れたブロックの位置に別のブロックを置いてしまうと進行の仕方が分かりづらくなる問題の2点が対処された。

不具合修正では、「パサパサこうやの街」のおねがいごと「すみかを作ってあげよう！」で「ゼニガメ」が木の上に移動して話しかけられずおねがいごとが進められない問題をはじめ、「ドンヨリうみべの街」「ゴツゴツやまの街」で特定の手順や状況によりおねがいごとが進行困難または進行不能になる複数の不具合が修正されている。

あわせて、「イトマル」のポケモン図鑑でのタイプ表記が誤っていた不具合も修正された。

なお不具合がすでに発生している場合でも、本更新データを適用することで解消されるとのこと。

（文＝リアルサウンドテック編集部）