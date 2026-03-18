＜フォーティネット・ファウンダーズカップ事前情報◇17日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞「HSBC女子世界選手権」以来、3週間ぶりの出場となる勝みなみは、今季4試合目を迎える。今大会には米ツアーを主戦場にする日本勢15人が勢ぞろい。「増えてくれるのはすごくうれしいことですし、来年、再来年とさらに増える可能性もある。みんなでこのLPGAを盛り上げていけたらいいなと思います」と笑