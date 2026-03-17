【「CanCam」5月号通常版】 3月23日発売 価格：1,100円 小学館は、3月23日に発売する雑誌「CanCam」5月号通常版に、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」のスペシャル特集を掲載する。価格は1,100円。 「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」は、4月10日公開予定の劇場版「名探偵コナン」シリーズ最新作。特集では、ゲスト声優を務める俳優・畑 芽育さんがメガネ×ブ