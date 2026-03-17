【「CanCam」5月号通常版】 3月23日発売 価格：1,100円

小学館は、3月23日に発売する雑誌「CanCam」5月号通常版に、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」のスペシャル特集を掲載する。価格は1,100円。

「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」は、4月10日公開予定の劇場版「名探偵コナン」シリーズ最新作。特集では、ゲスト声優を務める俳優・畑 芽育さんがメガネ×ブレザーのコナン風コーデで登場。収録の裏話や作品のみどころをたっぷりと語る。

さらに、芸能界きってのコナン好きとして知られるカイさん（超特急）、菅田愛貴さん（超ときめき♡宣伝部）、田辺智加さん（ぼる塾）、あいなぷぅさん（パーパー）など、コナン愛溢れるゲスト陣も登場する。また、通常版だけのスペシャル付録として、CanCamとコナンがコラボした「推しごとはかどる“愛の疾走（スプリント）”ステッカー」が付属する。

※「推しごとはかどる“愛の疾走（スプリント）”ステッカー」は「CanCam」5月号通常版にのみ付属。特別版には付属しません。

【憧れの世界にいる･･･!?と不思議な気持ちに by 畑 芽育さん】

劇場版29作目となる「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」は、暴走する謎の〝黒いバイク〟や不可解な事件を巡ってコナン達が奔走するストーリー。

「ゲスト声優のお話をいただいたときは、驚きすぎてドッキリ企画かと思いました！」と語るのは、神奈川県警の女性巡査・舘沖みなとを演じる畑 芽育さん。幼少期からずっとコナンが大好きで、「コナンくんと話すシーンがあったので、アフレコ中『私が憧れの世界にいる･･･!?』と不思議な気持ちになりました」と明かす。

昨年放送のドラマ「君がトクベツ」や「終活シェアハウス」では主演を務め、近年はラジオのパーソナリティとしても活躍している畑さんだが、声優に挑戦するのは今作が初めて。俳優の仕事とはまったく違ったというアフレコの楽しさや難しさ、自身が演じるキャラクターとの共通点なども明かした。

また、「コナンの登場人物で親友になりたいのは？」「『見た目は子供、頭脳は大人』になったら？」といった質問に答えるQ&A も必見。「阿笠博士に発明品を作ってもらうなら?」へのアンサーは、お風呂上がりに便利なあのアイテムで!? 気になる続きは誌面にて。

【コナンの世界にどっぷり浸かる期間を設けています by カイさん】

「最近はサブスクで劇場版を一気観したり、コミックスを集中して読み込んで『名探偵コナン』の世界にどっぷり浸かる期間を設けていますね」と語るのは、メインダンサー＆バックボーカルグループ超特急のカイさん。

探偵風のコートをさらりとまとうクールなビジュアルとは裏腹に、コナン愛を語るときは少年のようにキラキラした瞳に！ そんなカイさんが、今年の劇場版を一緒に観に行く予定のメンバーは？ 原作マンガのイチ推しの名シーンも語る。

(C)青山剛昌／小学館

