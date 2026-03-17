ステーションワゴンならでは収納力トヨタのカナダ法人が、2026年2月12日に開催されたカナダ国際オートショーのプレスデーにおいて、新型のバッテリー式電気自動車（BEV）である「bZウッドランド」（日本モデル名：bZ4Xツーリング）を発表しました。このクルマはSUVタイプで、アウトドア志向を一層強めたモデルとして登場します。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「ステーションワゴン型SUV」です！ 画像で見る（33枚）