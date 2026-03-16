WBCの準々決勝で、連覇を目指していた侍ジャパンは、日本時間の3月15日、ベネズエラ代表に5対8で惜しくも敗れました。侍ジャパンの激闘に、多くのねぎらいの言葉がSNSにあふれる中、逆転の本塁打を打たれた伊藤大海投手のインスタグラムに「おまえのせいで負けた」などと、誹謗中傷のコメントが相次ぎ、物議を醸しています。伊藤大海選手のインスタグラムの公式アカウントには、「おつかれさま」「胸を張って日本に帰ってきてくだ