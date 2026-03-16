モスバーガーに、春らしい彩り華やかな限定ドリンクが登場。「いちごミルク 〜 とちあいか 〜」と「抹茶ミルク 〜 出雲（いずも）の抹茶 〜」を、期間限定で販売されます☆ モスバーガー「いちごミルク 〜 とちあいか 〜／抹茶ミルク 〜 出雲（いずも）の抹茶 〜」 販売期間：2026年3月18日（水）〜5月中旬販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く） モスバーガーの期間限定メニューとして「いちごミ