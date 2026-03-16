モスバーガーに、春らしい彩り華やかな限定ドリンクが登場。

「いちごミルク 〜 とちあいか 〜」と「抹茶ミルク 〜 出雲（いずも）の抹茶 〜」を、期間限定で販売されます☆

モスバーガー「いちごミルク 〜 とちあいか 〜／抹茶ミルク 〜 出雲（いずも）の抹茶 〜」

販売期間：2026年3月18日（水）〜5月中旬

販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

モスバーガーの期間限定メニューとして「いちごミルク 〜 とちあいか 〜」と「抹茶ミルク 〜 出雲（いずも）の抹茶 〜」が登場。

「いちごミルク 〜 とちあいか 〜」には栃木県産の「とちあいか」を、「抹茶ミルク 〜 出雲の抹茶 〜」には島根県出雲市産の抹茶が使用されています。

牛乳のやさしい甘みを楽しむことができ、バーガー類との相性も良いドリンクです。

どちらもセット価格に140円追加すると、セットドリンクとしても選ベます☆

いちごミルク 〜 とちあいか 〜

価格：Mサイズ420円(税込)

※ソースに栃木県産とちあいかを使用し、果肉2％です

※とちあいかは栃木県の登録商標です(登録第6232688号)､とちあいか許諾第T2025-090号

※Mサイズのみの提供

※紙素材のカップでの提供となります（一部店内飲食を除く）

栃木県産「とちあいか」を使用した、いちごソースと牛乳を合わせた春らしいドリンク。

「とちあいか」は、「ぎのされるじつ」を由来として名づけられ、「とちおとめ」に続く栃木の次世代品種と言われています。

酸味が少なく甘みが強い特徴を持つ「とちあいか」を粗めに刻み、果肉感を残すことで、いちごの酸味や香りも一緒に感じられるように仕上げた一杯です。

甘酸っぱいいちごのソースと牛乳を、混ぜ合わせながら楽しめます！

抹茶ミルク 〜 出雲（いずも）の抹茶 〜

価格：Mサイズ420円(税込)

※島根県出雲市産抹茶入りのソースを使用しています

※Mサイズのみの提供

※紙素材のカップでの提供となります（一部店内飲食を除く）

出雲市産の抹茶を使用した、ほろ苦いソースに牛乳を合わせた、鮮やかな緑色が春の訪れを感じさせるドリンク。

使用している抹茶は、明治40年創業の「桃翠園」がモスバーガーのため特別にブレンドした、出雲抹茶です☆

茶葉の生産から製造まで一貫して行われ、渋みの少ないまろやかな味わいが際立ちます。

抹茶の持つ苦みや香りが感じられるソースを、コクのある牛乳と混ぜて味わう期間限定ドリンク。

豊かな香りと程よい渋みや苦みを感じられる、抹茶好きにオススメです！

春らしい、華やかな彩りを楽しめる、2つの期間限定ドリンク。

モスバーガーの「いちごミルク 〜 とちあいか 〜／抹茶ミルク 〜 出雲（いずも）の抹茶 〜」は、20266年3月18日から5月中旬まで販売です☆

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