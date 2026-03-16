最後の最後で打ち取られた大谷(C)Getty Imagesメジャーリーグ屈指の強打者たちとの真っ向勝負に屈した。現地時間3月14日、野球日本代表「侍ジャパン」は、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラ代表とのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝に臨み、5-8と逆転負け。史上2度目となる連覇の夢は“過去ワースト”となるベスト8で潰えた。【動画】打たれたら打ち返す！大谷翔平の初回先頭打者本塁打をチェック