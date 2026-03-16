終幕を印象づけた“ラストシーン”――世界が痛感した異彩を放つ大谷翔平の敗北「どれだけ偉大な選手も抗えない」【WBC】

最後の最後で打ち取られた大谷(C)Getty Images

メジャーリーグ屈指の強打者たちとの真っ向勝負に屈した。現地時間3月14日、野球日本代表「侍ジャパン」は、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラ代表とのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝に臨み、5-8と逆転負け。史上2度目となる連覇の夢は“過去ワースト”となるベスト8で潰えた。

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前回王者の衝撃的な敗北は、ドジャースに移籍して以来、幾度も栄冠を手にし続けてきた大谷翔平にとっての“敗北”も意味していた。今大会を彩るスーパースターとして、また侍ジャパンの顔として、開幕からチームをけん引してきた背番号16は、このベネズエラ戦でも異彩を放っていた。

相手主砲ロナルド・アクーニャJr.の先頭打者弾で失った1点を追う初回の第1打席には、お返しとばかりに先頭打者アーチをマーク。相手先発左腕のレンジャー・スアレスが投じた78.8マイル（約126.8キロ）のスライダーを捉えた狙いすましたような一打は、まさに千両役者と言えるものだった。

しかし、その一発も結果として勝利には結びつかなかった。奇しくもラストバッターとなった大谷が、遊飛に打ち取られた場面は、日本の終幕を色濃く印象付けるようでもあった。

個人としては“結果”を残し続けた。打者専任となった今大会は、打率.462、3本塁打、7打点、出塁率.611、長打率1.231、OPS1.842。得点圏打率も.500と、日本の得点機にことごとく絡んでいた。