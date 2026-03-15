レアル・マドリードに所属するトルコ代表MFアルダ・ギュレルがラ・リーガ第28節のエルチェ戦で決めたゴールが話題を呼んでいる。この日、レアルは39分にアントニオ・リュディガーのゴールで先制に成功すると、44分にはCLマンチェスター・シティ戦でハットトリックを決めたフェデリコ・バルベルデがまたしてもゴール。さらに66分にはディーン・ハイセンにもゴールが生まれ、順調に得点を積み重ねていた。その後86分にオウンゴールで