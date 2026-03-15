記事ポイント4都市で2026年4月3日から順次開催。入場無料で番組グルメは事前予約制です。高さ8m超の巨大ガチャや収録セットを展開。2026年4月3日から5月10日まで、「全国4大都市ツアー オモウマランド」が名古屋・東京・大阪・福岡で順次楽しめます。番組放送5周年を記念したイベントで、人気店のグルメや番組の世界観を会場でまとめて味わえる内容です。無料で入場できるため、番組ファンはもちろん、家族や友人と週末のおでかけ