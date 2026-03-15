お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武さん（64）が2026年3月9日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優・安田成美さん（59）との2ショットを披露した。妻・安田成美と仲良し2ショットも木梨さんは、「本日、64才部門ジジー協会！組合チョーに選出されました！」といい、誕生日ケーキを前にした夫婦ショットやバースデーカードを持つソロショットを投稿。「たくさんのお花、シャン、ドン、頂きものプレゼント、メッセージなど誠に