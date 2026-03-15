お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武さん（64）が2026年3月9日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優・安田成美さん（59）との2ショットを披露した。

妻・安田成美と仲良し2ショットも

木梨さんは、「本日、64才部門ジジー協会！組合チョーに選出されました！」といい、誕生日ケーキを前にした夫婦ショットやバースデーカードを持つソロショットを投稿。「たくさんのお花、シャン、ドン、頂きものプレゼント、メッセージなど誠にありがとうございますー！！！」と感謝の言葉を添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、木梨さんはキャップをかぶって白いロンTを着用。安田さんはストライプのブラウスと白いベストの重ね着というコーデ。誕生日ケーキを前に、木梨さんはお茶目な表情をとり、安田さんは笑顔をみせていた。2枚目では、バースデーカードを持ったソロのアップショットを披露していた。

この投稿には、「おめでとうございます」「素敵〜」「仲良しいいですね〜！」「日本一憧れる64歳です...！」「成美さん綺麗〜！！」といったコメントが寄せられていた。