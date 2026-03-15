青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）国家安全保障室は14日、北朝鮮が東海上に向け弾道ミサイル約10発を発射したのと関連し、国防部と合同同参謀本部など関係機関が参加する中で緊急安全保障状況点検会議を開催した。安全保障室は会議で、今回の北朝鮮の弾道ミサイル発射が安全保障に及ぼす影響を確認し必要な措置事項を点検した。安全保障室は「北朝鮮の弾道ミサイル発射は国連安全保障理事会決議に違反する挑発行為。これをただち